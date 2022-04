Adil El Arbi wil ook na de ‘Oscarmep’ blijven samenwerken met Smith: “Will maakt fouten, net als elk mens van vlees en bloed”

Showbizz“Dit is een heel ongelukkig moment waar enkel verliezers uitkomen.” De mep van “grote broer” Will Smith op de Oscars zindert na bij Adil El Arbi (33). De topregisseur is even terug in het land na de opnames van film ‘Batgirl’ in Glasgow, maar ook nu laat Hollywood hem niet los. “Op de set kan Will ook heel hevig zijn. Hij zal luid roepen, maar hij zal nooit scheldwoorden of geweld gebruiken”, vertelt de regisseur in een exclusief interview.