Adil El Arbi vertelt in ‘Hoe Is’t’ over racisme: “Tijdens mijn eerste keer uitgaan mochten al mijn blanke vrienden binnen, maar ik niet” MVO

17 juni 2020

22u19 0 Showbizz Sam De Bruyn checkte in het programma ‘Hoe Is't’ hoe het nog gaat met de volgers van ‘Rode Neuzen Dag’ die momenteel in quarantaine verblijven. Zo sprak hij ook met ‘Bad Boys For Life’-regisseur Adil El Arbi, die onder andere zijn mening gaf over de Black Lives Matter-beweging.

Momenteel in Adil niet in Hollywood, maar thuis in Brussel. “Ik weet niet of ze in Amerika al volledig terug zijn opgestart, maar ik denk dat bepaalde films al terug in productie zijn nu. Wij waren eigenlijk vooral scenario’s aan het maken, dus dat is veel lezen en schrijven. We hebben in feite dus weinig gemist.”

Sam vroeg Adil ook naar een erg actueel onderwerp: het internationale protest tegen racisme. “Ja, ik heb het ook al meegemaakt, iedereen die van allochtone origine is in België heeft ooit wel met racisme te maken gehad. Dat is een deel van het leven en dat is helaas in elk land zo. We blijven de minderheid.”

“Mijn eerste herinnering aan racisme is de eerste keer uitgaan, als je 16 jaar bent. Al je blanke vrienden mogen dan binnen, en jij niet... Tot op dat moment was racisme iets abstracts voor mij. Maar als de buitenwipper je dan vertelt dat je origine wel degelijk het probleem is, dat komt aan.”

Hij is dan ook vredelievend mee gaan protesteren in Brussel. “Ik heb een sterke link met Amerika en met de zwarte gemeenschap daar”, legt hij uit. “Dit was iets historisch, en ik vond het belangrijk om daarbij te zijn.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.