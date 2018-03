Adil El Arbi openhartig over zijn jeugd: "Ik kan je verzekeren, geen geld maakt ongelukkig" DBJ

Bron: VRTNWS 0 Showbizz Adil El Arbi (29) was zondag te gast in het praatprogramma 'De rotonde' op Radio 2. De filmmaker praatte er openlijk over zijn jeugd en onder welke omstandigheden hij opgroeide.

El Arbi groeide op in Antwerpen als enige zoon van twee marktkramers. "Het kon beter", begint hij als hij het heeft over de omstandigheden waarin hij opgroeide. "Ik was de laatste die nog geboren kon worden. Mijn moeder was 14 jaar ouder dan mijn vader. All eyes waren dus gericht op mij. Dat was de norm, ik kende niets anders." Later scheidden zijn twee ouders ook. "Het heeft heel lang aangesleept, dus na een tijd wil je liever dat ze uit elkaar gaan dan dat ze de hele tijd ruziemaken, jaar na jaar." Toch blijft het zwaar. "Je zit op het middelbaar, je hebt puisten, meisjes willen niet met je praten, iedereen haat elkaar op school, dus iedereen voelt zich slecht. Eigenlijk is het constant oorlog: op school én thuis."

Deurwaarders die passeerden, dat was standaard. Ik dacht dat dat bij iedereen zo was Adil El Arbi

Ook financieel had de familie El Arbi het niet altijd gemakkelijk. "Toen ik klein was, leek alles goed. Elke keer dat ik speelgoed vroeg, kreeg ik dat ook. Pas later besefte ik: er waren schulden." Veel schulden. "Deurwaarders die passeerden, dat was standaard. Ik dacht dat dat bij iedereen zo was. Ze zeggen dat geld niet gelukkig maakt, maar ik kan u zeggen: geen geld maakt u zeer ongelukkig." Zeker na de scheiding van zijn ouders: "Mijn moeder was ziek, kon niet meer werken. Mijn vader probeerde te werken, maar werd tijdens de crisis ontslagen. Iedereen was fucking arm - los van de schulden die er zijn."

We waren samen gebuisd. Diep in ons ego gekrenkt. Ik buisde nooit Adil El Arbi

In het middelbaar studeerde Adil Latijn-Wetenschappen, nadien ging hij samen met zijn makker Bilall Fallah naar de filmschool Sint-Lucas. "We waren samen gebuisd. Diep in ons ego gekrenkt. Ik buisde nooit, ik had Latijn-fucking-wetenschappen gedaan en dan buist die kunstschool mij: dat was het gevoel. Nu denk ik: je moet daar één keer gebuisd zijn om te leren vechten." Nu ligt Hollywood aan zijn voeten. "Hollywood is echt ons ding." Toch is het ook daar niet altijd gemakkelijk. "Hier is film een gesubsidieerd kunstavontuur, daar een miljoenenbusiness. Je bent daar een werknemer. Je moet een mengeling zijn van psycholoog, advocaat en onderhandelaar om in alle meningen en verborgen financiële agenda's jouw creatieve visie door te drukken."