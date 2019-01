Adil El Arbi ligt aan een infuus, maar is niet weg te slaan van de ‘Bad Boys 3' set MVO

30 januari 2019

06u27 0 Showbizz Regisseur Adil El Arbi (30) heeft het zwaar te pakken. Op de twaalfde filmdag van ‘Bad Boys 3' kreeg hij plots koorts, zo liet hij weten via Instagram. Nu ligt hij aan een infuus dat in een tentje op de set is opgesteld.

Op zijn Instagram Stories deelde hij enkele foto’s van zijn situatie. Daarop is te zien hoe hij zich tussen opnames door laat verzorgen door een infuus te laten prikken. “Sick boys for life”, grapt hij in het bijschrift.

El Arbi is momenteel in de VS voor de opnames van ‘Bad Boys 3', een film die hij samen met zijn vaste kompaan Bilal Fallah regisseert.