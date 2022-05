Adil El Arbi in 'Freek blijft slapen' over opnames 'Batgirl': "Per dag nemen we zo'n 15 seconden op"

BVVoor de tweede keer gaat Freek Braeckman (43) op bezoek bij inspirerende landgenoten voor z'n podcast ‘Freek blijft slapen’. Eerste gastheer is Adil El Arbi (33), die op dat moment in Glasgow zit voor de opnames van ‘Batgirl’. Hij vertelt onder meer over hoe het is om maanden van huis te zijn en legt uit waarom hij en Bilall Fallah ‘Beverly Hills Cop 4' lieten schieten. “Ik zie mijn vrouw slechts om de veertien dagen.”

Volledig scherm Freek en Adil © Freek blijft slapen

Op het moment van de opnames zit Adil El Arbi in Glasgow voor de opnames van ‘Batgirl’. Veel mag hij nog niet verklappen over de film, al komen we in ‘Freek blijft slapen’ wel te weten dat de hele crew elke ochtend samen sport én dat zo'n opnamedag vooral lang duurt. “Putain, ja, je hebt gezien hoe kort één shot is”, klinkt het. “Gemiddeld doen we tussen de 10 en 15 seconden op een dag.” Geen wonder dat hij en z'n kompaan, Bilall Fallah, vier maanden in Schotland moeten zitten. “Ik leef al sinds 2018 uit mijn koffer”, zegt El Arbi. Atlanta, Miami, LA. De internationale projecten van de twee regisseurs (‘Bad Boys’, ‘Snowfall’, ‘Ms. Marvel’) voerden hen al ver. “Ik ben de laatste paar jaar maar heel kort aan één stuk in België gebleven. In het begin vond ik dat leuk”, klinkt het. “Maar nu hebben we op korte tijd veel projecten gedaan en is het wel goed dat het nu wat rustiger gaat zijn.”

Volledig scherm Adil El Arbi en zijn vrouw Loubna Khalkhali © Instagram

Het heeft ook een invloed op z'n privéleven. El Arbi is sinds december vorig jaar getrouwd met Loubna Khalkhali, een journaliste bij VRT die in Brussel woont en werkt. Ze zien elkaar om de veertien dagen. “We zijn allebei heel druk bezig, en het is natuurlijk ook maar tijdelijk”, relativeert El Arbi. “Het valt nu wel mee omdat ik heel dichtbij ben. Het zou anders zijn als het Amerika was. Maar nu zitten we ook in dezelfde tijdzone. En om de twee weken ben ik drie dagen thuis.”

Volledig scherm Adil El Arbi en Bilall Fallah met Leslie Grace, die 'Batgirl' speelt © Instagram

Wat er verder nog op z'n planning staat, is een goed bewaard geheim. Wel is al zeker dat het niet ‘Beverly Hills Cop 4' gaat zijn, met Eddie Murphy in de hoofdrol. “We moesten kiezen”, legt El Arbi uit. “En kiezen is verliezen. De periode overlapte. We stonden op het punt om die film te gaan doen, toen het scenario van ‘Batgirl' plots klaar was. Dat kwam uit het niets. Eddie Murphy is een held, maar het ging om Batgirl, mét Batman erin. Hij is mijn favoriete superheld. Ik heb altijd gezegd: binnen twintig jaar gaan wíj een Batman-film maken, dan is het aan ons. En dan was er ineens ‘Batgirl’, dat is bijna ‘Batman’. En dan komt hij er nog in voor. We konden dit niet niét doen. Het was onze jongensdroom, en meteen ook een nieuwe franchise, want er was nog nooit een ‘Batgirl’-film gemaakt.”

Klik hier als je de andere afleveringen van ‘Freek blijft slapen’ wil beluisteren.

Volledig scherm Freek Braeckman ging op bezoek bij Adil El Arbi © Gregory Van Gansen/ANP

LEES OOK: