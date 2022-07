Adil El Arbi blikt terug op ‘Ms. Marvel’: "Vooral bij jongeren scoorde de serie héél goed”

ShowbizzNu de zesde en laatste aflevering van ‘Ms. Marvel’ te zien is op Disney+ is het verhaal van deze eerste islamtische superheld verteld. Toch voor nu, want volgens regisseur Adil El Arbi (34) staat haar nog een mooie toekomst te wachten. Eentje waar hij en zijn kompaan Bilall Fallah (36) graag aan willen meewerken. “De ideeën zijn er al, nu enkel nog groen licht krijgen.”

Net als de eerste aflevering van ‘Ms. Marvel’ regisseerden Adil en Bilall ook de laatste aflevering van deze Disney+-reeks. “Eigenlijk zijn dat de twee moeilijkste afleveringen om te maken”, zegt Adil. “In de eerste moet je al die personages introduceren. Op een boeiende manier. En de laatste moet dan weer een waardige en coole afsluiter zijn zodat de mensen iets hebben van: het was de moeite om te blijven hangen. En dat zijn ook de reacties die ik krijg. Van fans over de hele wereld. Zelfs Bob Chapek, de grote baas van The Walt Disney Company, Brie Larson (Captain Marvel) en Mark Ruffalo (The Hulk) hebben ons persoonlijk gefeliciteerd.”

Positieve reacties

En ook in zijn naaste omgeving krijgt de regisseur alleen maar positieve reacties. “Dat zijn bijna allemaal moslims en die herkennen zich in het hoofdpersonage Kamala Khan. Ze zijn blij dat er eindelijk een eerste islamtische superheld is naar wie ze kunnen opkijken. Die is trouwens een hommage aan mijn vrouw (VRT-journaliste Loubna Khalkhali, red.). Vechten voor wat juist is, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, down to earth,... Maar ook in Nakia, Kamala’s beste vriendin, zitten elementen van mijn vrouw. Het dragen van een hoofddoek en de kleurrijke kledingstijl.”

Volledig scherm Iman Vellani als Ms. Marvel/Kamala Khan in ‘Ms. Marvel’. © Courtesy of Marvel Studios

Ondanks de lovende kritieken van het publiek en de pers was ‘Ms. Marvel’ geen kijkcijferkanon. Al heeft Adil daar een eenvoudige verklaring voor. “Kamala Khan is vrij onbekend in het Marvel-universum. Je kunt haar niet vergelijken met een Peter Parker of Tony Stark. Ook de cast bestond niet uit heel bekende namen. Dat maakte de uitdaging alleen maar groter. Maar ‘Ms. Marvel’ bereikte vooral heel veel jongeren, dat was ook ons doelpubliek. In dat segment hadden we de hoogste cijfers van alle Marvel-reeksen. Missie geslaagd! En de fanbasis rond Kamala Khan/Ms. Marvel zal de komende jaren alleen maar groter worden. We zien dit echt als het begin van iets moois.”

Liever achter de camera

Wat nu de plannen zijn van Marvel met deze superheldin, weet Adil zelf nog niet. “Kamala speelt wel mee in de nieuwe film ‘The Marvels’, samen met Captain Marvel, die volgend jaar uitkomt. Maar daar zijn Bilall en ik niet bij betrokken. Al hopen we wel dat er een tweede seizoen komt van ‘Ms. Marvel’. Of een film die rond haar draait. Zo kunnen we all the way gaan met onze visuele stijl en andere figuren uit het Marvel-universum erbij betrekken. Denk maar aan ‘Spider-Man’ en ‘Deadpool’. Dat zou heel een leuke dynamiek geven. Of we zelf niet eens willen meespelen? Wel, in de tweede aflevering hebben Bilall en ik een kleine cameo in de moskee. Maar we staan toch liever achter de camera.”

Vervolg of niet: ‘Ms. Marvel’ was een onvergetelijke ervaring voor Adil. “Bilall en ik zijn grote fan van Marvel. Dat we nu zelf een bescheiden bijdrage mochten leveren aan het universum, is een mirakel. Dat pakken ze ons nooit meer af. Net als de vriendschapsbanden die gesmeed zijn met de acteurs. We zijn één grote familie. Met Bilall en mezelf als grote broers.”

Volledig scherm © Daniel McFadden

Over nieuwe projecten in Hollywood kan de regisseur nog niets zeggen, maar sowieso wil hij ook in België films en series blijven maken. “In ons land heb je meer artistieke vrijheid. Je kunt nieuwe dingen uitproberen en risico’s nemen. Zonder dat het grote consequenties heeft. In Hollywood ligt dat wat moeilijker. Maar daar heb je dan weer meer budget voor grote explosies en actiescènes. Voor de hele reeks van ‘Ms. Marvel’ was er een budget van 93 miljoen euro. En dat is heel weinig voor een Marvel-reeks.”

Ook een verhuis naar Amerika zit er niet in voor Adil. “Daarvoor ben ik veel te graag thuis bij mijn vrouw, familie en vrienden. Trouwens, ik vertoef er al genoeg. Mocht teleportatie bestaan, dan zou ik dat graag als superkracht hebben. Reizen zonder het vliegtuig te moeten pakken.” Adil is het helemaal aan het waarmaken in Hollywood, maar toch blijft hij met beide voetjes op de grond. “Doe maar gewoon: dat is ons Belgisch kantje. En in de moslimwereld is bescheidenheid ook heel belangrijk. Die combinatie zorgt ervoor dat we onze job zo goed mogelijk proberen te doen en ook heel dankbaar zijn.”

