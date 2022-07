“Adele zal in december dan toch gaan optreden in Las Vegas”

CelebritiesNormaal gezien had Adele (34) in januari al moeten optreden in Las Vegas, maar die concertenreeks zegde ze amper 24 uur voor de start af. Nu zou ze dan toch nieuwe data ingepland hebben, vertellen bronnen aan ‘The Daily Mail’.

Op 21 januari kwam de Britse zangeres Adele met slecht nieuws voor haar fans. In tranen maakte ze bekend dat haar optredens in Las Vegas - die de dag nadien zouden beginnen - niet zouden doorgaan. “Het spijt me ontzettend, maar de shows zijn niet klaar”, klonk het. “We hebben de afgelopen periode zo hard gewerkt, maar we zijn gewoon nog niet klaar om jullie de show te geven die jullie verdienen.” De voorstellingen zouden plaatsvinden in het Colosseum, de concertzaal van het hotel Caesars Palace in Las Vegas.

Sindsdien bleef het relatief stil rond de uitgestelde concerten. Adele liet weten dat ze ermee bezig was, maar concrete info voor de fans was er niet. Maar nu lijkt het erop dat er toch eindelijk een datum geprikt is. Volgens ‘The Daily Mail’ zal ze in december van dit jaar gaan optreden in Las Vegas. Dit keer niet in het Colosseum, maar in het Planet Hollywood’s Zappos Theater, waar per avond 2.000 fans meer binnen kunnen. “Adele vond het geweldig om (eerder deze maand, red.) in Londen op te treden en het gaf haar het duwtje dat ze nodig had om verder te gaan met haar residentie in Las Vegas”, klinkt het. “In de komende weken zal er een mededeling komen.”

In een recent interview vertelde Adele nog over de afzegging. “Heb ik de juiste keuze gemaakt? Ik weet het niet”, klonk het toen. “Ik voelde iedereens teleurstelling en ik was er zelf ook kapot van. Ik was zo bang om mensen teleur te stellen. Ik dacht écht dat het zou lukken, maar dat gebeurde niet. En ik blijf bij die beslissing.” Volgens de zangeres was er zoveel aandacht voor het verhaal omdat niemand anders het in z’n hoofd zou halen om zo dicht bij de startdatum nog af te zeggen. “Maar je kan me niet kopen”, vervolgde ze. “Ik ga geen show doen enkel en alleen omdat het moét, of omdat mensen teleurgesteld gaan zijn of omdat we heel veel geld gaan verliezen.”

LEES OOK:

BEKIJK OOK:

Emotionele Adele videobelt met fans

Adele stopt optreden vier keer om benauwde fans te helpen