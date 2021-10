Adele wil concertreeks geven in Las Vegas

De Britse zangeres zou momenteel in gesprek zijn met Live Nation voor een concertreeks in Las Vegas. Vermoedelijk zijn de shows voorzien voor 2022 en moet Adele alleen nog een keuze maken tussen twee zalen. Volgens geruchten zijn het Park Theater van hotel Park MGM of het Colosseum bij Caesars Palace nog in the running. Het nieuws van de concertreeks in Las Vegas werd nog niet bevestigd, maar verschillende bronnen beweren dat de deal al weken op tafel ligt. De entourage van Adele heeft verder nog geen grote concertzalen geboekt, dus de shows in de Amerikaanse gokstad vormen wellicht de Noord-Amerikaanse tournee van de zangeres.

Nieuwe single

Financieel gezien zouden concerten op verschillende locaties wel gunstiger zijn voor Adele. Als we kijken naar de inkomsten van de ticketverkoop, brengt een wereldwijde tournee al snel 200 miljoen dollar (173 miljoen euro) op. Heel wat concertzalen in de Verenigde Staten hebben plaats voor zo’n 20.000 fans per show. Het Park Theater in Las Vegas heeft echter maar plaats voor 6.400 personen. In het Colosseum kunnen er dan weer maar 4.100 tickethouders binnen. Bronnen beweren dat Adele de voorkeur geeft aan de Las Vegas-show, omdat ze zo in de buurt van haar 8-jarige zoon kan blijven. Zo hoeft ze hem nooit lang te missen en kan ze ook makkelijk pendelen vanuit haar huis in Los Angeles.

De voorbije dagen doken in verschillende wereldsteden mysterieuze billboards op met het opschrift ‘30'. Die zouden kunnen verwijzen naar een nieuwe plaat van de zangeres, die haar albums in het verleden steevast vernoemde naar de leeftijd waarop ze eraan begon te werken. De eerste nieuwe single luistert alvast naar de naam ‘Easy On Me’ en verschijnt volgende vrijdag. De popster deelde op sociale media al een preview van de clip. Die is zwart-wit en toont de zangeres terwijl ze een cassette afspeelt in haar auto en vervolgens begint te rijden met haar hand uit het raam. Nadien volgt de boodschap dat ‘Easy On Me’ op 15 oktober op de wereld losgelaten wordt.

