Adele samen met Jennifer Lawrence en Cameron Diaz op Women's March EVDB

21 januari 2018

16u48 1

De zangeres en de twee actrices hebben zich herenigd tijdens de Women's March in de VS op zaterdag. De zangeres deelde een selfie van het trio op Instagram.

"De meest invloedrijke mensen in mijn leven zijn altijd vrouwen geweest. Mijn familie, mijn vrienden, mijn leerkrachten, mijn collega's, mijn idolen. Ik ben geobsedeerd door alle vrouwen in mijn leven. Ik adoreer hen en heb hen elke dag een beetje meer nodig. Ik ben zo dankbaar om een vrouw te zijn, ik zou het voor geen geld ter wereld anders willen. Hoewel, ik hoop dat ik niet enkel gedefinieerd wordt door mijn gender. Ik hoop dat ik gedefinieerd wordt door mijn input in de wereld, mijn mogelijkheid om lief te hebben en om empathie te voelen. Om mijn zoon op te voeden om een goede man te zijn, naast de man die van mij houdt om alles wat ik ben en niet ben. Ik heb het beste voor met mensen, ik denk dat we dat allemaal zo hebben. We kunnen het gewoon niet eens geraken over wat dat dan precies inhoudt. Kracht aan zij die vredig zijn, kracht aan het volk x #womensmarch2018", deelde Adele bij de foto.

Heel wat bekende gezicht namen deel aan de Women's March 2018. Scarlett Johansson, Olivia Wilde, Alyssa Milano, Drew Barrymore, Patricia Arquette, Ashton Kutcher, Viola Davis, Eva Longoria, Mila Kunis, Amber Tamblyn, Chelsea Kane...