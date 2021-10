Adele lanceert ‘Easy On Me’: nieuwe single nu al bijna 10 miljoen keer beluisterd

Om middernacht - Britse tijd - lanceerde Adele de videoclip van haar nieuwe nummer ‘Easy On Me’. Die werd net zoals haar vorige comebacksingle ‘Hello’ geregisseerd door de Canadese Xavier Dolan, bekend van onder meer ‘Les amours imaginaires' en ‘Mommy’. De videoclip begint in typische Adele-stijl: zwart-wit, dramatisch. Er is te zien hoe de glamoureuze zangeres (in glanzende trenchcoat) haar koffer pakt en in een volgepakte auto naar een nieuwe toekomst rijdt.

Stukgelopen huwelijk

Het lijkt te refereren aan haar stukgelopen huwelijk met Simon Konecki in 2019. Eerder gaf Adele al aan dat haar nieuwe album, ‘30', over één specifiek thema zou gaan: “Scheiding, baby. Scheiding." ‘Easy On Me' lijkt daar een perfect voorbeeld van. In het nummer lijkt ze aan haar zoon Angelo en ex-man te willen uitleggen waaróm ze wegging: “Ik veranderde wie ik was om jullie allebei op de eerste plaats te zetten", zingt ze. “Maar nu geef ik het op." En verder klinkt het: “Ik had goede bedoelingen / en heel veel hoop / Maar ik weet dat het op dit moment / Waarschijnlijk niet echt duidelijk is."