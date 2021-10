Adele krijgt wel heel intieme vraag tijdens livestream: “Laat haar met rust”

Film Zo ziet Timothée Chalamet eruit als Willy Wonka

7:37 Timothée Chalamet (25) stapt in de voetsporen van Gene Wilder (die overleed in 2016) en Johnny Depp (58). De jonge acteur vertolkt namelijk als derde de chocolatier Willy Wonka, bekend uit het boek ‘Charlie and the Chocolate Factory’ van Roald Dahl.