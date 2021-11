“Adele kreeg 1,2 miljoen euro voor reclame Amazon”

CelebritiesAdele (33) is helemaal terug. Een nieuwe single, een nieuwe plaat en zelfs enkele optredens. Goed nieuws voor haar fans dus. Haar nieuwe muziek is ook te horen in een nieuw reclamefilmpje van Amazon, en daar krijgt ze behoorlijk wat voor betaald.

De weken voor Kerst zijn een belangrijke periode voor reclamemakers. Geen wonder dat ze dan ook veel geld neertellen voor het perfecte filmpje. Amazon koos dit jaar voor een extra troef: niemand minder dan Adele is te horen in hun nieuwe reclamefilmpje met haar gloednieuwe nummer ‘Hold On’. Dat deed ze uiteraard niet zomaar. Naar verluidt telde Amazon minstens 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro) neer om het nummer te mogen gebruiken in hun reclame. “Dit is een stunt voor Amazon. Zij zijn misschien groot, maar Adele is groter.”

Ondanks het mooie loonbriefje blijft het verrassend dat Adele toezegde om haar muziek in een reclamefilmpje te laten gebruiken. In het verleden wees ze dat soort verzoeken steevast af. Naar verluidt zei ze onlangs nog nee tegen een cheque van 52 miljoen dollar (46 miljoen euro) om haar naam te verbinden aan dieetproducten. “Waar ik allemaal nee tegen heb gezegd? Alles wat je je maar kan inbeelden”, vertelde ze in het verleden al aan The Guardian. “Letterlijk: alles. Boeken, kledij, eten, drinken, fitness ... Dat is waarschijnlijk het grappigste. Ze wilden dat ik het gezicht van een auto zou worden. Speelgoed. Apps. Kaarsen. Ik bedoel: ik wil geen lijn met nagellak, maar bedankt om het te vragen. Een miljoen pond om op je verjaardagsfeestje te zingen? Als ik het doe, doe ik dat liever gratis, bedankt.”

Rich Paul

Ondertussen doen er trouwens geruchten de ronde dat Rich Paul - haar vriend - haar management zou overnemen om haar carrière nog groter te maken dan het nu al is. Rich is één van de bekendste en rijkste sportmakelaars van de Verenigde Staten. In 2012 richtte hij zijn eigen agentschap op en niet veel later slaagde hij erin om enkele grote namen zoals Ben Simmons en LeBron James te strikken. In haar recente interview met Oprah Winfrey vertelde Adele uitgebreid over hun relatie: “Wat me in hem aantrekt, is dat hij werkelijk hilarisch is”, klonk het. “Hij is grappig, slim en ontzettend makkelijk om mee om te gaan. Het gaat allemaal zo natuurlijk. Oh god, ik begin te blozen als ik erover spreek.” De zangeres zegt ook dat ze door deze relatie voor het eerst van zichzelf houdt en openstaat voor de liefde.

