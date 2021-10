Adele kondigt twee concerten in Londen aan: ticketsysteem meteen overbelast

Sean Dhondt na de zaak-Eveline: “Roller­coas­ter van emoties verwerkt in nieuwe nummers”

Zanger en VTM-presentator Sean Dhondt gaat solo. Een album is er nog niet, maar woensdag stelt hij z’n nieuwe nummers voor in zaal Trix in Antwerpen. Door de zaak-Eveline belandde hij in een storm. “Die highs en lows heb ik van me afgeschreven”, vertelt hij in z’n bedroom-studio aan Jarne in een nieuwe Showbits Video.