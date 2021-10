Adele had tijdens haar scheiding last van paniekaanvallen

In het gesprek legt de ‘Easy On Me’-zangeres uit om welke song het gaat. “Het gaat om het nummer dat ik over mijn zoon geschreven heb. Je hoort het op het einde van het nummer. Ik was echt ontzettend bang.” Toen Adele voelde dat ze een paniekaanval kreeg, probeerde ze om haar beste vriendin te bereiken. De Britse zangeres hoopte dat zij haar kon kalmeren. Alleen was ze jammer genoeg niet bereikbaar. “Ook in de rest van het nummer heb ik het over mijn zoon. Zo vertel ik dat ik pas kon stoppen met doen alsof eens hij aan het slapen was.”

De Britse zangeres en haar ex Simon Konecki kondigden in april 2019 aan dat ze elk hun eigen weg gingen na een relatie van negen jaar. In maart dit jaar was hun scheiding eindelijk rond. Ondertussen kunnen de twee het nog altijd goed met elkaar vinden en staan ze samen in voor de opvoeding van hun achtjarige zoon Angelo. Toch heeft Adele door hun breuk inspiratie gevonden voor haar nieuwe album. “Wat ik hoop dat Angelo zal leren door mijn nieuwe plaat? Vaak is mama gewoon mama en is papa gewoon papa. Wie ze daarbuiten zijn, wordt bijna nooit besproken. Als hij wat ouder is, zal hij dat begrijpen, want het leven zal het ook hem nog lastig maken.”