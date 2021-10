Adele, Coldplay en Stromae bestoken hitlijsten, maar niet iedereen is even vernieuwend: “Dit is niet zonder risico”

Muziek ‘Bohemian Rhapsody’ herovert eerste plaats in Top 2000 van Joe

15 oktober Vorig jaar moesten ze hun eerste plaats afstaan aan ‘California’ van The Eagles, maar in 2021 is Queen opnieuw heerser van de Top 2000 van Joe. ‘Bohemian Rhapsody’ kaapte daar vanavond na 12 dagen en 2.000 platen de eerste plaats weg. Barry White werd nummer twee met ‘You’re The First, The Last, My Everything’, The Eagles zakten weg naar de derde plaats.