Adam Sandler steekt de draak met de Oscars: “Laat die sukkels maar hun prijzen winnen” DBJ

09 februari 2020

15u04 0 showbizz Adam Sandler (53) werd zaterdag beloond met een Independent Spirit Award voor beste acteur. De komiek, die het beeldje in ontvangst nam voor zijn hoofdrol in ‘Uncut Gems’, was er blij mee en grapte in zijn speech zelfs dat je beter die prijs kan winnen dan een prestigieuze Oscar.

Voor Adam was het fijn om een award te winnen nadat hij ook dit jaar werd “genegeerd” bij de Oscars. Iets wat de acteur deed denken aan zijn tijd op de middelbare school, toen hij in het jaarboek niet door zijn schoolgenoten werd verkozen tot meest knappe jongen. “Die eer ging naar een spijkerjasjes dragende eikel met laagjes in zijn haar met de naam Skipper Jenkins”, blikte de acteur terug in zijn speech. “Maar mijn klasgenoten eerden me wel met de zogenaamd minder prestigieuze titel van beste persoonlijkheid.”

Volgens de komiek zijn de Independent Spirit Awards de “prijzen voor de beste persoonlijkheden van Hollywood”, verkondigde hij onder luid applaus van het publiek. “Laat al die sukkels met laagjes in hun haar morgenavond maar hun Oscars winnen. Hun mooie looks zullen met de tijd verdwijnen, terwijl onze onafhankelijke persoonlijkheden voor altijd zullen glanzen.”

Kanshebbers

Wel waren er zaterdag winnaars die zondag ook kans maken op een Oscar. Zo won Noah Baumbach met zijn Marriage Story de prijs voor beste script, een van de zes awards waar de film zondag ook voor kan worden bekroond. Marriage Story maakte ook kans op de Independent Spirit Award voor beste film, maar die ging naar de muzikale komedie The Farewell. Mocht Renée Zellweger zondag niet naar huis gaan met de Oscar voor beste actrice, dan verzacht het de pijn wellicht dat ze die eer zaterdag wel alvast kreeg voor haar spel in Judy. De Zuid-Koreaanse thriller Parasite werd zaterdag uitgeroepen tot beste buitenlandse film, de eer die de veelgeprezen film zondag naar verwachting ook krijgt toebedeeld.

De Independent Spirit Awards, voor onafhankelijke films die minder dan 20 miljoen hebben gekost, werden traditiegetrouw een dag voor de Oscars uitgereikt in een feesttent op het strand van Santa Monica.