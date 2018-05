Actrice uit 'Riverdale' en 'Stranger Things' getuigt openhartig over haar psychische problemen TC

08 mei 2018

16u03 0 Showbizz Shannon Purser (20), die we kennen uit de Netflix-reeksen 'Riverdale' en 'Stranger Things', heeft in een openhartig interview gepraat over OCD, de psychische aandoening die haar jarenlang in de greep hield.

In het eerste seizoen van 'Stranger Things' speelde Shannon de rol van het geliefde personage Barb, die op tragische wijze om het leven komt. In 'Riverdale' speelt ze de rol van Ethel Mugs. Maar voordat ze succes had als actrice, ging de jonge ster door een donkere periode. "Mijn leven werd en wordt nu nog altijd beheerst door OCD", zegt ze.

Obsessieve-compulsieve stoornis

OCD is een obsessieve-compulsieve stoornis. Het is een soort van angst die tot dwanghandelingen of dwanggedachten leidt. In extreme vorm zal het leven van een patiënt compleet in het teken van deze gedachten en handelingen staan. Hoewel je als patiënt weet dat je dit soort handelingen niet hoeft uit te voeren, zal je dit toch doen. Omdat die angst je daartoe verplicht. Ook bij Shannon was dat het geval. "Het putte me volledig uit", zegt ze. "Toen ik in het middelbaar zat, ben ik ook compleet gecrasht. Ik moest een eindwerk inleveren, maar door mijn dwangmatig gedrag slaagde ik daar gewoon niet in. Ik verloor alle moed toen ik besefte dat ik een simpele taak niet kon afwerken omdat mijn angst het niet toeliet. Ik ben in de armen van mijn moeder ingestort. Toen werd ook haar duidelijk dat dit niet zo verder kon. Ik zou nooit een normaal leven kunnen leiden als ik die ziekte niet zou overwinnen."

Zelfhaat

Het was in die periode ook helemaal fout gelopen met Shannons zelfbeeld. "Ik besefte dat ik problemen had en ik verweet mezelf dat ik niet in staat was om er iets aan te doen. Ik walgde van mezelf. Ik vond dat ik een loser was. Een freak ook. Vooral omdat ik mezelf ook vreemde, zelfs perverse, dwanggedachten oplegde. Ik wilde niet aan die dingen denken. Maar ik deed het toch. Uit angst om... Ja, dat weet ik dus niet, he." Omdat Shannon in een zware depressie terecht kwam, besloot haar mama in te grijpen. "Ze heeft medische hulp ingeroepen. Met succes. Dankzij een combinatie van therapie en medicijnen ben ik er nu bovenop. Ik weet nu hoe ik tegen de mechanismen van die dwanggedachten moet vechten. Met die hulp zijn ook de dwanghandelingen verdwenen en kan ik nu normaal leven. Al besef ik dat ik nooit helemaal zal genezen. Ik zal moeten blijven vechten. Maar dat wil ik ook blijven doen. Ik geniet nu van het leven en dat wil ik ook blijven doen." Shannon roept mensen die dezelfde problemen ervaren dan ook op om snel hulp te zoeken. "OCD is een smeerlapje. Het lijkt onschuldig, het lijkt een houvast. Maar dat is het niet. Want nooit zie je als patiënt zelf in dat het ook gevaarlijk kan zijn. Het kan iemand van binnen uit kapot maken. Dus als je met dwanggedachten en dwanghandelingen kampt: ga alsjeblieft hulp zoeken. Het leven is zoveel mooier als je van die onzinnige angst af bent."