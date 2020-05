Actrice uit ‘La Casa De Papel’ moet haar drie bands op pauze zetten vanwege corona



MVO

06 mei 2020

21u08 0 Showbizz Itziar Ituño, die de rol van Lisboa vertolkt in de populaire Netflix-reeks ‘La Casa De Papel’, is besmet geraakt met het coronavirus. Dat maakte ze zelf bekend via sociale media. Dat betekent dat ze voorlopig geen nummer meer kan schrijven voor de drie verschillende bands waar ze in meespeelt.

Ze acteert dus niet alleen, maar zingt ook voor Dangiliske, EZ3 en INGOT. Bands die wij hier niet echt kennen omdat de liedjes ofwel in het Spaans of in het Baksisch gezongen worden. Voorlopig kan Itziar echter helemaal niets doen: “Het is officieel, sinds vrijdag heb ik symptomen (koorts en een droge hoest) en woensdag kreeg ik de bevestiging: het is corona”, schreef ze op Instagram. “Dit is geen lachtertje, dus neem het zeker serieus”, drukt ze haar volgers op het hart.