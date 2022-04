Actrice Reinhilde Decleir (73) overleden na strijd tegen kanker

Reinhilde Decleir volgde een opleiding aan Studio Herman Teirlinck. Ze was jarenlang een vaste waarde in de Vlaamse theaterwereld en speelde onder andere bij de Blauwe Maandag Compagnie, het Toneelhuis en Theater Antigone. Bij het grote publiek is ze vooral bekend door haar rollen in ‘De Ronde’, ‘Van Vlees en Bloed’, ‘Loslopend wild’ en ‘Beau Séjour’. Recent was ze nog te zien in de serie ‘Grond' van Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans.