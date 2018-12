Actrice openhartig over sterrenkindje Pippa: “Als plots zes mensen in je kamer staan, weet je dat het foute boel is” HR

15 december 2018

22u57

Bron: Facebook 2 Showbizz In een openhartige Facebookpost vertelt model en actrice Kim Van Oncen over haar dochtertje Pippa, dat twee jaar geleden levenloos ter wereld kwam. Vanaf januari 2019 kunnen Kim en haar man, dankzij een nieuwe wet, eindelijk het doodgeboren meisje laten registreren als hun dochter. “Dankzij de registratie kan het eindelijk een draagbaar litteken worden”, zegt Kim.

“Dit wordt misschien de langste en meest openhartige post die ik ooit zal delen, maar het is eentje die eruit moet”, zegt Kim op Facebook. “Onze enige wens is om mensen, die in onze schoenen staan, of moeten omgaan met dierbaren die iets gelijkaardigs doorstaan, te helpen.”

Kim en haar man, die al een zoontje hadden, waren twee jaar geleden in blijde verwachting van een dochtertje. Alles ging prima, tot een van de laatste bezoeken aan de gynaecoloog.

Die start met een 3D beeld van het prachtige gezicht van je kind, waar je vol bewondering en met een hart dat overloopt van liefde, naar zit te staren. En dan volgt het moment waarop het apparaat afdaalt en de professor zwijgt, bedenkelijk kijkt en de lelijke woorden ‘er is een probleem’ uitspreekt. Dan wordt het zwart. Zeker als er op één minuut tijd zes mensen in je kamer staan: dan weet je dat het foute boel is.

Lees hier het volledige verhaal van Kim.

Een tijdje later passeren we toekomstige mama’s in de wachtzaal die urenlang hebben moeten wachten omdat onze routinecontrole plots een nachtmerrie werd. Ze wenden hun blik af omdat mijn gezwollen en betraande gezicht alles zegt wat er te zeggen valt. Elke zwangere vrouw in die wachtzaal begrijpt me, zonder woorden. Ze vinden het wachten niet erg, zo lang ze míj maar niet moeten zijn op dat ogenblik. God, wat wilde ik toen ook zo graag even niet míj zijn.

De dag erna moeten we terug om afspraken te maken. Na een nacht lang staren naar het plafond krijg je uitgeput te horen dat je een week moet wachten om te bevallen omdat dat nu eenmaal de procedure is. Dat je kind geen enkele overlevingskans heeft en dat er geen oplossingen zijn.

Waarom deel ik dit met jullie? Omdat wij geen miskraam hebben gehad. Wij hebben een tweede kindje gekregen ... Wij kregen een mooie dochter … en haar naam is PIPPA. Je ziet haar misschien niet meteen als je naar ons gezin kijkt, maar als je de tijd neemt om wat langer, en van dichterbij, naar ons te kijken? Dan zal je haar zeker zien en voelen. Want zij is namelijk altijd bij ons.