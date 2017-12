Actrice Olivia Newton-John is aan de beterhand "Ik heb geen pijn meer" EVDB

09u17

Bron: Closer 0 Photo News Showbizz Het ziet ernaar uit dat de gezondheid van Olivia Newton-John de goede kant opgaat. De actrice wordt behandeld voor borstkanker, maar zegt nu zelf dat het beter gaat met haar.

In een interview met Closer heeft Olivia Newton-John vertelde ze over haar gezondheid: "Ik heb geen pijn meer en het doet me deugd om te vertellen dat ik opnieuw aan het werk ben."

"Het was natuurlijk wel eng, maar ik dacht gewoon de hele tijd: ook dit gaat voorbij. Ik kon niet anders dan geloven dat het goed zou komen", ging ze verder. De actrice gelooft er steevast in dat een positieve ingesteldheid ook een positief effect kan hebben op je lichaam. "Ik heb een goed gesprek gehad met mijn lichaam. Ik vertelde het dat ik sterk en gezond ben."

Olivia weet sinds mei dat ze aan kanker lijdt, nadat ze gedurende een lange tijd last had van rugpijn.