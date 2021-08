Actrice Nel Rosiers moest een jaar geleden afscheid nemen van haar geliefde Luc: “Hij heeft me laten weten dat hij nu gelukkig is”

Showbizz“Ik moet vooruit in het leven, er het beste van maken”, zegt Nel Rosiers (72). Vrijdag is het een jaar geleden dat de actrice op rust - ze was Mireille ‘Meisje’ Puis in ‘De Collega’s’ - afscheid moest nemen van haar echtgenoot, Luc Lotigiers. Meer dan een kwarteeuw deelde ze lief en leed met de vader van Helmut Lotti. “Ik heb regentonnen vol gehuild, maar alles is goed zoals het is. Dat moet ik aanvaarden.”