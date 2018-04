Actrice Megan Fox gaat geschiedenisles geven op tv TC

25 april 2018

Carrièremove voor Megan Fox (31). De sexy actrice gaat geschiedenisles geven. Dat doet ze als presentatrice van het nieuwe programma 'Mysteries and Myths' op Travel Channel.

Steeds meer Hollywood-acteurs klussen tegenwoordig bij op tv en dat is wat ook Megan Fox nu gaat doen. Nadat ze eerder al een rol speelde in de sitcom 'New Girl', wordt ze nu ook het gezicht van 'Mysteries and Myths', een nieuw programma op het digitale kanaal Travel Channel, waarin onderzoek gedaan wordt naar het waarheidsgehalte van mythes. Hebben amazones echt bestaan? Was er echt een paard van Troje? Samen met enkele experten zal Megan op zoek gaan naar een antwoord op die vragen.

Uit noodzaak

Volgens insiders in Hollywood doet Megan dit zijstapje naar tv uit pure noodzaak. In Hollywood lijkt ze immers niet zo goed meer in de markt te liggen. Ja, ze heeft nog altijd wel haar rol van April O'Neill in de 'Teenage Mutant Ninja Turtles'-films, maar voor de rest lijken weinig regisseurs en producers echt nog op haar te rekenen. Eén en ander heeft nog altijd te maken met de bikkelharde kritiek die ze had op de populaire regisseur Michael Bay, nadat ze samenwerkten in 'Transformers: Revenge of the Fallen'. Megan haalde toen zwaar uit naar Bay, die ze een onmenselijke regisseur noemde. Ze vergeleek hem ook met Adolf Hitler. Michael Bay reageerde furieus en Megan werd door hem geschrapt voor de volgende 'Transformers'-film. Bay zou daarop ook zijn uitgebreide netwerk in Hollywood hebben aangesproken met de vraag om haar voortaan geen werk meer te geven. Iets waar dus blijkbaar wel gehoor aan werd gegeven. Desondanks lijkt Megan nu dus weer recht te krabbelen. Met dank aan tv.