Actrice Marie Vinck biecht op: "Ik had vroeger wat last van kleptomanie" TK

05 september 2018

11u00

Bron: HUMO 1 Showbizz In de nieuwe misdaadreeks '13 geboden' gaat het personage van Marie Vinck op zoek naar een seriemoordenaar die het Oude Testament gebruikt om het verval van normen en waarden aan te klagen. Zelf is Vinck echter ook niet vrij van zonden, verklapt ze in HUMO.

"Vroeger had ik wat last van kleptomanie", vertelt de actrice. "Geen idee waar dat vandaan kwam. Misschien was het mijn eigen kleine rebellie tegen het systeem? Ik herinner me nog dat ik als 14-jarige puber betrapt werd door de security van Marks & Spencer. Daar stond ik dan, met een gestolen onderbroek in mijn handen. Mijn vader heeft daar bij de politie eens smakelijk om gelachen."

Ze stal echter niet zomaar van iedereen. "Maar ik stal alleen van multinationals, hè. Zo'n gigabedrijf zal zo'n vermiste onderbroek écht niet voelen in de jaarcijfers. En tegenwoordig betaal ik wel alles netjes aan de kassa."

