Actrice Lynn Van Royen brengt boek over geluk uit TK

30 juni 2018

08u53 0 Showbizz Lynn Van Royen, die tien dagen geleden nog de prijs voor beste actrice in ontvangst mocht nemen op het Television Festival van Monte Carlo, heeft een boek geschreven. En de inhoud draait helemaal rond 'klein geluk'.

In december 2017 lanceerde Lynn, bekend van de serie 'Beau Séjours', de hashtag '#kleingelukske'. Daarmee wilde ze een antwoord bieden aan de negativiteit op sociale media. Dat concept heeft ze nu in een boek gegoten, dat op 13 november beschikbaar zal zijn bij uitgeverij Van Halewyck.

"We zijn met ons allen op zoek naar het grote geluk. Maar daardoor missen we te vaak die kleine momenten van euforie: op de wekker kijken als het net 22.22 uur is, het donsdeken bij de eerste poging correct in de overtrek steken, je iPhone laten vallen en het scherm IS NIET KAPOT!", klinkt het op de website. "In'#kleingelukske' opent Lynn Van Royen je ogen voor zulke kleine gelukskes." De actrice maakte er overigens ook zelf tekeningen bij.