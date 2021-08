Actrice Lotte Stevens volgt Free Souffriau op als Mega Mindy

Showbizz Free Souffriau hangt strakke pakje van Mega Mindy aan de haak: "Ik wil eindelijk kunnen eten wat ik wil"

23 juli Het is nog steeds geen vliegtuig of vogel die je aan de hemel ziet, maar Mega Mindy. Alleen niet langer met Free Souffriau (41) in het roze latexpakje. “Ik ben geen 20 meer, en in zo’n kostuum zie je toch net iets meer dan in de drielaagse rok van Nette in ‘Daens’”, lacht ze. Al stopt Free vooral omdat ze na 15 jaar alles uit het Studio 100-personage gehaald heeft. “Het is tijd voor opvolging.” Mega Mindy blijft dus bestaan. Met wie en hoe die overdracht zal verlopen, is nog niet duidelijk.