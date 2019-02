Actrice Ini Massez is al 21 gelukkig samen met Geert: “Wij geven elkaar genoeg ruimte. Eén keer per jaar ga ik alleen op reis” VVDW

10 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Eénentwintig jaar zijn ze al samen, ‘Zie mij graag’-actrice Ini Massez (43) en haar partner Geert (51). Ondanks de meningsverschillen over de opvoeding van hun drie kinderen is de liefde nog steeds groot. “Nu zij groter worden, moeten we als koppel opnieuw onze weg zoeken”, vertellen de twee in Story.

Ini Massez en echtgenoot Geert genieten met volle teugen van hun grote gezin, ook al zorgt de opvoeding van hun twee dochters Pien (15) en Jakoba (14) en zoon Felix (9) voor strubbelingen. Een van de manieren om dichter naar elkaar toe te groeien, is eropuit trekken met het hele gezin, zoals onlangs naar hotel La Réserve in Knokke. “Zo’n weekendje met het gezin is echt een geschenk: tijd voor elkaar, geen huishoudelijke of administratieve taken, geen boodschappen doen, niet koken… En samen met het hele gezin in één ruimte slapen, is een beetje zoals lijm aanbrengen, waardoor je weer dichter bij elkaar komt. En waar beter kun je dat doen dan aan zee? Hier herleef ik helemaal!”, aldus Ini.

De oudste twee vertonen soms pubergedrag. Hebben jullie daar moeite mee?

Ini: “Het is soms pittig, ja (lacht). De oudste, Pien, kun je niet echt opstandig noemen, maar ze is wel aan het losbreken. Ze wil graag met rust gelaten worden en haar zin doen. Ze weet heel goed wat ze wil. Geert ervaart dat als tegenspreken, maar ik bewonder net dat ze een eigen mening heeft.”

Geert: “Het is goed dat jongeren voor zichzelf opkomen, maar onze dochters hebben nog niet de maturiteit om te weten wat ze mogen doorduwen en wat niet. Dat botst soms met mijn ouderlijke autoriteit.”

Pubers opvoeden is een serieuze relatietest voor jullie.

Ini: “Absoluut. Als Geert en ik discussies hebben, gaat het meestal over de opvoeding van de kinderen. Toen ze klein waren, moesten we als koppel ook onze weg zoeken, maar nu ze in hun puberteit zitten, moeten we opnieuw aftasten. Geert windt zich snel op, terwijl ik denk: ze hebben een egoïstisch puberbrein, bekijk dat in hun perspectief. Hoe waren wij zelf vroeger? We zijn het soms totaal niet met elkaar eens, dus krijgen Geert en ik daar ambras over. De opvoedkundige boekjes zeggen dat je aan hetzelfde zeel moet trekken, maar als ik echt niet achter zijn idee sta, lukt me dat niet.”

Geert: “Samen consequent zijn is het moeilijkste wat er is, maar het is wel belangrijk dat er een paar basisregels zijn. Ik sta er bijvoorbeeld op om met mes en vork te eten. Sommige zaken moet ik helaas elke dag herhalen. Als ze een béétje zouden meewerken, zou ik al soepeler zijn.”

Ini: “Weet je, het is logisch dat het botst tussen ouders en kinderen. In elke familie is dat zo. En dat zal zo blijven tot ze het huis uit zijn.”

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN