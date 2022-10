Actrice Inge Paulussen slachtoffer van vluchtmisdrijf: “Ik draai volledig op voor de kosten”

Showbizz Inge Paulussen over haar personage in ‘Twee zomers’: “Ik heb ook wilde tijden beleefd”

Sinds ze de rol van Sam vertolkte in ‘Witse’, is Inge Paulussen (46) een vaste waarde op televisie. Na hoofdrollen in onder meer ‘Clan’, ‘Cordon’, ‘Beau Séjour’, ‘Gent West’ en ‘De bende van Jan de Lichte’ speelt ze nu de vijftigjarige Sofie in de psychologische thrillerreeks ‘Twee zomers’ op Eén. De actrice vertelt over de gelijkenissen met dat personage, haar soms wilde jeugdjaren, de band met haar kinderen en ouder worden. “Ik heb er geen problemen mee om in badpak te acteren, zolang ik maar niet tussen twintig fotomodellen sta.”

28 februari