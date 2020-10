Actrice Idalie Samad zet haar familie op de eerste plaats: “Mijn ouders zijn alles voor mij”

ShowbizzVlaanderen leerde Idalie Samad (24) kennen als Nour in ‘De Buurtpolitie’, maar tegenwoordig zien we haar vooral aan het werk als Bahar in ‘Familie’. En net als haar personage woont de actrice in het echt ook samen met een vriendin. Dat vertelt ze in Story.

Herken je veel van jezelf in Bahar?

Zij is een jonge ambitieuze vrouw die familie zeer belangrijk vindt en altijd het goede ziet in de mensen. Momenteel is ze zowat overal aan het solliciteren omdat ze op zoek is naar een leuke job. Dat eerste komt zeker overeen met mij, maar het tweede niet, want ik héb al de job die ik het liefst wou.

Hoe belangrijk is familie voor jou?

Superbelangrijk. Mijn ouders zijn alles voor mij! En mijn dichtste vrienden voelen ook aan als familie. Ik voel onvoorwaardelijke liefde voor hen en het zijn bovendien de mensen met wie ik de grootste lachbuien heb. Ik hou zo van hen!

Wat vind je leuk aan samenwonen met een vriendin?

Ik vind het echt fijn dat er altijd iemand thuis is. Dat wil niet zeggen dat we altijd alles samen doen of altijd samen koken. Iedereen leeft zijn eigen leventje, maar je voelt de aanwezigheid van de ander. We komen heel goed overeen, dus: superleuk!

Heb je ooit te maken gekregen met racisme?

Zelf heb ik het gelukkig nog nooit meegemaakt, maar ik ben er wel heel gevoelig voor. Het kan er bij mij niet in dat we in deze tijden nog steeds discrimineren op het vlak van geslacht, leeftijd, geaardheid, geloof, kleur... Ik ben normaal gezien altijd een positief en vrolijk iemand, maar van discriminatie word ik zo boos.

Quote Ik ween bijna nooit in het openbaar, waardoor het er altijd uitkomt wanneer ik een film of serie bekijk Idalie Samad

Welk beroep zou je graag voor één dag willen uitoefenen?

Een sociale job zoals psychologe, therapeute of verpleegster. Dan ben je een hele dag met mensen bezig! Ik denk dat het heel veel voldoening geeft om bij te dragen aan de maatschappij en mensen te helpen die het nodig hebben.

Omschrijf jouw ideale partner eens.

Iemand met wie je veel kunt lachen en die ook lief, eerlijk en optimistisch is. Het belangrijkste is dat je je honderd procent goed voelt bij die persoon. Hoe iemand tegen andere mensen doet, zegt ook veel, vind ik. Maar uiteindelijk kies je niet op wie je valt, dat overkomt je.

Bijna niemand weet dat ...

...een van mijn lievelingsgeuren die van een uitgeblazen kaars is. Let er volgende keer eens op als je gezellig kaarsjes aansteekt en ze dan moet uitblazen. Die geur... I love it.

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

Bij de film ‘Bohemian Rhapsody’. Ik was die film buiten op een groot scherm gaan kijken met mijn vader. Ik ga niet spoilen, maar ik was zeer ontroerd aan het einde. Prachtige film en ongelooflijk goed gespeeld. Ik ween bijna nooit in het openbaar, waardoor het er altijd uitkomt wanneer ik een film of serie bekijk (lacht).

Lees ook: