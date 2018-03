Actrice die tegen borstkanker vecht, verdwijnt geruisloos uit ‘Thuis’ HL

15 maart 2018

12u13

Bron: HL 0 Showbizz In ‘Thuis’ vocht Angèle Backx met succes tegen leukemie. Helaas kreeg Lut Hannes (63) ook in het echte leven af te rekenen met gezondheidsproblemen. De actrice strijdt tegen borstkanker en verdween deze maand geruisloos uit de soap. Hopelijk slechts tijdelijk.

Het was trouwe ‘Thuis’-kijkers al opgevallen dat de zus van Simonneke nog steeds erg aanwezig was in de verhaallijn rond Eddy (Daan Hugaert) en zijn ex Nancy (Ann Pira), maar dat ze al enkele dagen niet meer in beeld kwam. Eddy belde regelmatig ongerust naar zijn Angèle, omdat er op relationeel vlak een haar in de boter zat, maar de kijker hoorde of zag haar niet. En dat had natuurlijk alles te maken met het drama, dat zich achter de schermen had afgespeeld.

Begin januari maakte de ploeg van ‘Thuis’ op social media bekend dat de actrice uit de serie zou verdwijnen: “Eddy zal binnenkort zijn vurige vriendin even moeten missen. Actrice Lut wordt de komende maanden behandeld tegen borstkanker. De eerste ingreep is gebeurd en nu gaat Lut op weg naar de genezing. Lut, doe dat goed en hou je taai. We zien je over enkele maanden terug op de set, want je Eddy-beertje kan niet te lang zonder jou. Van de hele ploeg hier: dikke kussen.”

Lut Hannes werd begin januari met spoed maar gelukkig ook met succes geopereerd. Ondertussen is ze al bezig met de volgende stap van haar genezingsproces: de chemotherapie. Er lagen nog wat opgenomen scènes met haar personage Angèle klaar, maar begin maart werd daar de voorlopig laatste van uitgezonden. In alle stilte.

In de aflevering van woensdagavond werd voor de kijker pas echt duidelijk dat die Angèle tijdelijk niet meer zou zien. Rosa (Annick Segal) kreeg immers een telefoontje van haar waarin ze had laten weten dat ze haar relatie met Eddy wat te snel vond gaan en tijd nodig had om zich te herbronnen. Een abrupt vertrek, maar begrijpelijk. Wanneer de actrice opnieuw op de set wordt verwacht, is nog onduidelijk. En dus ook wanneer Angèle opnieuw op tv te zien zal zijn.