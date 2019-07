Actrice die op TML werd opgepakt met drugs voorlopig uit tv-serie geschreven TK

25 juli 2019

07u22

Bron: RTL Boulevard 6 Showbizz Imanuelle Grives, de actrice die afgelopen weekend werd opgepakt op Tomorrowland nadat ze betrapt werd met drugs, is voorlopig werkloos. De makers van ‘Spangas’, de jeugdserie waar ze in meespeelt, hebben haar tijdelijk uit de reeks geschreven.

100 xtc-pillen, 20 gram cocaïne, 11 gram ketamine, een hoeveelheid mdma dat het eigen gebruik overstijgt en wat marihuana. Daarmee werd de Nederlandse actrice Imanuelle Grives (34), onder meer bekend van ’Flikken Maastricht’, betrapt op Tomorrowland. “Met zulke hoeveelheden kan het niet anders dan dat de verdachte de drugs wilde verkopen”, meende het parket, die de Nederlandse zondag arresteerde. In haar airbnb-appartement werden later nog meer drugs gevonden. “Daar werden nog cocaïne en verschillende soorten synthetische drugs aangetroffen”, bevestigde het parket. Ze blijft voorlopig aangehouden.

Reden genoeg voor de makers van tv-reeks ‘Spangas’ om de actrice voorlopig uit de serie te halen. Ze kan voorlopig immers niet bij de opnames zijn, waardoor haar rol als gymlerares aangepast wordt. “Ze krijgt even een nieuwe verhaallijn”, klinkt het bij KRO-NCRV.

Volgens Grives zelf had ze de drugs bij zich omdat ze zich aan het voorbereiden was op een filmrol. Ze wou zich op Tomorrowland inleven in het leven als dealer. “Ze wilde ervaren hoe het in zijn werk gaat en welke spanning erbij komt kijken. Maar ze heeft er niks van gebakken en is betrapt. Ze beseft nu ook dat het een hele domme actie is geweest", aldus haar advocaat. In Nederland heeft niemand echter weet van een dergelijke filmrol. “We hebben veel productiebedrijven gebeld en niemand weet iets van een rol”, aldus Luuk Ikink, journalist bij RTL Boulevard.