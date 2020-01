Actrice die baby Emma in ‘Friends’ speelde reageert na 17 jaar op grap van Chandler TDS

03 januari 2020

14u30

Bron: Instagram 6 Showbizz Noelle Sheldon (17), de actrice die in ‘Friends’ de rol van baby Emma vertolkte, gaat viraal op de sociale media. De Amerikaanse haakt via een foto op Instagram geniaal in op de actualiteit en reageert zo - na liefst 17 jaar - op het grapje dat Chandler over haar maakte in de populaire sitcom.

‘Friends’-fans bekeken op oudejaar om middernacht massaal een specifieke aflevering uit de reeks opnieuw. In de vierde aflevering van seizoen 10, getiteld ‘The One with the Cake’, wordt Emma’s eerste verjaardag gevierd door ouders Rachel (Jennifer Aniston) en Ross (David Schwimmer). Tijdens het feestje lieten de twee hun gezelschap ook een video opnemen, die Emma op haar 18e verjaardag kon bekijken. Chandler en Monica waren niet opgezet met die opdracht, gezien hun romantische vakantie zo vertraging opliep én baby Emma tijdens het hele feest in slaap lag. “Hallo Emma. Het is het jaar 2020. Geniet je nog steeds van je dutje?”, liet Chandler zich ontvallen in het verjaardagsfilmpje voor Emma.

Nu, 17 jaar na de uitzending van die bewuste aflevering, heeft de boodschap Emma eindelijk bereikt. “Ik ben net wakker van het beste dutje aller tijden, gelukkig 2020”, knipoogt de actrice op Instagram. “Ik hoop dat iedereen een uitstekend jaar vol familie, vrienden en gelach mag hebben!” De ‘Friends’-fans gingen uiteraard meteen door het dak. “Dat is alles wat ik nog wilde zien. Wow”, schreef iemand. En ook: “Ik heb hier al die jaren op gewacht, dit is geweldig” of “Het meest hilarische bijschrift dat ik in heel 2020 zal zien! OMG!”

Oproep van Netflix

De bewuste aflevering van ‘Friends’ komt weer onder de aandacht door een oproep van Netflix. “Als je om 23u48 begint met kijken, krijg je rond middernacht Chandler te horen die zegt ‘Hey Emma, dit is het jaar 2020, ben je nog altijd aan het genieten van je dutje?”, schreef de streamingdienst op oudejaar op Twitter. Heel wat fans en kijkers gaven gevolg aan die oproep. En alle opwinding is dus ook Noelle ‘Emma’ Sheldon zelf niet ontgaan.