Actrice Denise De Weerdt op 92-jarige leeftijd overleden TDS

13 september 2020

10u39

Bron: BELGA 113 Showbizz Actrice en docente Denise De Weerdt is zaterdagnacht overleden. Dat meldt haar zoon. Ze was bekend voor rollen in musicals, theater en televisie. De Weerdt gaf ook les aan de Studio Herman Teirlinck. Ze werd 92 jaar.

De Weerdt deed in haar beginjaren zowel aan musicals als theater. Zo speelde ze Anne Frank in het gelijknamig toneelstuk, en nam ze de hoofdrol voor haar rekening in de Vlaamse versie van de musical ‘My Fair Lady’. Dat was misschien wel haar bekendste rol.

Later stapte ze over naar de BRT, waar ze meespeelde in bekende reeksen als ‘Axel Nort’, ‘De Kat’ of ‘Paradijsvogels’. Jongere kijkers kennen haar misschien van een gastrol in ‘FC De Kampioenen’, als de moeder van Boma. Andere reeksen waarin ze meespeelde waren onder meer ‘Slisse en Cesar’ en ‘Villa des Roses’. Later volgde ook nog de reeks ‘De Gouden Jaren’ bij VTM.

Ze was ook docente aan Studio Herman Teirlinck. Ze was er één van de oprichters van de opleiding ‘Kleinkunst’. Denise De Weerdt werd 92 jaar.