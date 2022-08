Actrice Anne Heche stabiel na zwaar auto-ongeluk

TV RECENSIE. ‘Queer as Folk’: “De ‘thumpa thumpa’ gaat onvermin­derd voort”

Was ‘Sex and the City’ vlak voor de eeuwwisseling de serie bij uitstek voor heterovrouwen die wilden smullen van de sekscapades van een handvol vriendinnen, dan was ‘Queer as Folk’ het onomfloerste equivalent voor de homoman. Nadat die eerste vorig jaar een reboot kreeg, is nu ook de laatste aan een heropleving begonnen. Eén waar -in tegenstelling tot ‘And Just Like That…’- Kim Cattrall wél in wou meespelen. Maar heeft deze nieuwe versie van ‘Queer as Folk’ op STARZPLAY nog iets te zeggen wat de twee voorgaande versies niet deden? En heeft het tussen een overdaad aan reeksen die steeds meer met LGBTQ+-thema’s uitpakken eigenlijk nog wel impact? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

6 augustus