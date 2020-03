Actrice Ann Ceurvels heeft ook corona: “Nee, dit voelt niét als een gewoon griepje” TK

22 maart 2020

11u42

Bron: FB, VRT 6 Showbizz Actrice Ann Ceurvels is eveneens besmet door het coronavirus. Ze zit nu zo’n week in quarantaine thuis, en getuigde zondagochtend over de ziekte in ‘De Zevende Dag’. Ze waarschuwt iedereen dat het geen pretje is. “Het is een test van mijn weerstand.”

Ceurvels meldde enkele dagen geleden al op Facebook dat ze het vlaggen heeft. “Lieve landgenootjes, als je niet goed weet waarom je binnen blijft en contact vermijdt, ik weet het sinds vandaag wel. #ikhebprijscovid-19 en ik kan je vertellen dat het geen lachertje is. Bespaar jezelf en je geliefden deze vieze beestjes”, postte ze.

Getest werd ze niet - artsen gaan daar erg spaarzaam mee om -, maar volgens de actrice staat het vast dat ze het coronavirus heeft opgelopen. “Volgens mijn huisarts moet ik niet twijfelen: ik heb alle symptomen", vertelde ze vanochtend via Skype bij ‘De Zevende Dag’. “Het is bij mij begonnen met mijn stem en mijn ogen, daar had ik al een paar weken last van. Maar vorige zondag is dat plots verergerd naar extreme vermoeidheid, veel pijn in de spieren en een erg droge hoest.”

Angst

De actrice, bekend van onder meer ‘Windkracht 10', ‘Thuis’, ‘Wittekerke’ en ‘Flikken’, ziet er tijdens het gesprek nog steeds erg vermoeid en zwak uit. “Mijn stem draagt nog niet zo ver”, klinkt het schor. Maar het gaat wel de goede kant uit: op Facebook vertelt ze ook dat ze elke dag een beetje meer energie heeft.

Ze drukt iedereen op het hart om voorzichtig te zijn en de maatregelen van de overheid te volgen. “Aan wie zegt dat dit gewoon een griepje is, zo voelt het hélemaal niet”, aldus Ceurvels. Ze heeft ook wel wat schrik. “Ik ben een paar dagen geleden bijvoorbeeld gestopt met het nieuws te volgen, ik liet het filteren voor mij. De factor ‘angst’ is zeer reeël: wat als het erger wordt? Maar volgens mijn huisarts is dit een test van mijn weerstand, en ik denk wel dat die bij mij goed zit. Ik hoop dat het bij mij hierbij zal blijven.”

Haar omgeving voelt zich voorlopig ook niet ziek. “Maar ik heb wel nog veel cliënten gezien en scholen bezocht de afgelopen weken, en daar zit ik wel wat mee. (Ceurvels is kinder-, jeugd- en gezinscoach, nvdr.) Maar ik kan de klok niet terugdraaien, het zij zo. Ik kan alleen maar zeggen dat dit reeël is, en hou alsjeblieft afstand.”