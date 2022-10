Activiste Sacheen Littlefeather, die in 1973 uitgejouwd werd bij Oscars, overleden op 75-jarige leeftijd

CELEBRITIESDe inheems Amerikaanse activiste Sacheen Littlefeather is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Academy of Motion Picture Arts en Sciences, de organisatie achter de uitreiking van de Oscars. Ze werd in 1973 uitgejouwd toen ze namens Marlon Brando zijn Oscar weigerde uit protest tegen de behandeling van inheemse Amerikanen door de filmindustrie. De Academy heeft zich onlangs, bijna vijftig jaar na het voorval, geëxcuseerd bij Littlefeather.

Littlefeather is afgelopen zondag gestorven, in haar huis in Novato, Californië. De Academy kondigde haar dood aan via Twitter. In het bericht citeerde de organisatie Littlefeather: “Wanneer ik er niet meer ben, onthoud dan altijd dat wanneer je voor je waarheid staat, je mijn stem en de stemmen van onze naties en volkeren levend houdt.”

Twee weken geleden organiseerde de Academy een ceremonie in haar nieuwe museum in Los Angeles om Littlefeather te eren. Tijdens de museumceremonie blikte de activiste terug op de Oscars in 1973. “Ik ging naar binnen, als een trotse inheems Amerikaanse vrouw, met waardigheid, moed, gratie en nederigheid. Ik wist dat ik de waarheid moest vertellen. Sommige mensen kunnen het accepteren. En sommige mensen kunnen dat niet”, klonk het toen.

De organisatie verontschuldigde zich afgelopen juni voor de behandeling bij de Oscars. “De misstanden die u heeft ondergaan vanwege dit statement waren ongewild en ongerechtvaardigd”, luidde de brief van de Academy die naar Littlefeather is gestuurd. “De moed die u heeft getoond, is veel te lang niet erkend. Hier bieden wij onze oprechte excuses voor aan en uiten we onze diepste bewondering voor.” De inheems Amerikaanse reageerde destijds met een knipoog: “Wij inheemse Amerikanen zijn een heel geduldig volk. Het duurde slechts vijftig jaar. We moeten ons gevoel voor humor wat dit betreft altijd behouden. Het is ons overlevingsmechanisme.”

Volledig scherm Sacheen Littlefeather © Getty Images

Littlefeather werd bijna vijftig jaar geleden uitgejouwd toen ze namens Marlon Brando zijn beeldje weigerde in ontvangst te nemen. Brando had de activiste gevraagd om zijn award voor zijn rol in ‘The Godfather' niet aan te nemen. Hij vond dat inheemse Amerikanen slecht werden behandeld door de filmindustrie. De actie kon rekenen op behoorlijk wat kritiek. John Wayne, die op dat moment backstage was, was naar verluidt woedend. En in de jaren daarna werd Littlefeather bespot, gediscrimineerd en persoonlijk aangevallen. Ze geraakte ook moeilijk aan werk vanwege haar afkomst. De activiste was lid van de eerste vakbond voor filmacteurs die werd opgericht in 1933, de Screen Actors Guild.

