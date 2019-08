Exclusief voor abonnees Acteurskoppel Michiel De Meyer en Line Ellegiers speelt samen in de musical ‘Titanic’: “Het blijft raar om je lief met iemand anders te zien kussen”



Veerle Van de Wal

07 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz In het anderhalve jaar dat ze een koppel zijn, hebben Line Ellegiers (28) en Michiel De Meyer (25) al meer wél dan niet samen op de planken gestaan. Met succes, al valt een ruzietje op tijd en stond niet uit te sluiten. “Het is soms lastig, en onze collega’s merken het ook meteen als er iets scheelt”, zegt Michiel in Story.

Twee jaar geleden werden Michiel en Line achter de schermen van de openluchtmusical ‘Kiss Me Kate’ aan het Donkmeer in Berlare voorzichtig verliefd. Dat ze nu op dezelfde plek samen in de ‘Titanic’-musical zitten, roept fijne herinneringen op. Al spelen ze ditmaal geen koppel. Integendeel, Michiel is stoker Frederick Barrett terwijl Line passagier Kate McGowan vertolkt. “We komen elkaar amper tegen in de voorstelling, want onze personages behoren tot verschillende klassen”, vertelt Line. “Michiel redt mij wel van de verdrinking door mij in een sloep te duwen. Dat is de enige keer dat onze blikken elkaar kruisen. Brecht van Arnhem speelt mijn lief.”

