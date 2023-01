Acteurs uit ‘Romeo and Juliet’ (1968) klagen filmstudio aan voor gedwongen naaktscène: “We waren amper 15 en 16”

De twee zeggen dat regisseur Franco Zeffirelli, die in 2019 overleed, beide acteurs ervan had verzekerd dat ze niet bloot in de film hoefden te verschijnen en dat ze huidkleurige onderkleding zouden dragen in de betreffende scène. Maar in de laatste dagen van het filmproces “smeekte” de regisseur hen naar verluidt om toch naakt te acteren. De acteurs waren toen slechts 15 en 16 jaar oud: minderjarig dus.

Geen naaktbeelden

Verdediging

In een interview met Variety in 2018 verdedigde Hussey de naaktscène nog. “Niemand van mijn leeftijd had dat ooit gedaan”, zei ze, maar het was volgens haar mooi gefilmd. “Het was nodig voor de film.” In datzelfde jaar vertelde ze aan Fox News dat de scène misschien taboe was in Amerika, maar dat naaktheid in Europa al erg ingeburgerd was. “Het was niet zo’n groot probleem. Leonard was helemaal niet verlegen. Halverwege de opnames vergat ik gewoon dat ik geen kleren aan had.”