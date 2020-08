Acteur Wouter Van Lierde overleden na zware ziekte BDB

04 augustus 2020

20u01

Bron: Showbizzsite/Facebook 1 Showbizz Wouter Van Lierde, bekend van gastrollen in ‘Flikken’, ‘Thuis’ , ‘F.C. De Kampioenen’ en ‘De Kotmadam’, is dinsdagnamiddag overleden op 57-jarige leeftijd. Dat is te lezen op de Facebookpagina van z’n cabaretgroep De Schedelgeboorten. De acteur, die de broer is van ‘Thuis’-actrice Monika Van Lierde (51), was al een tijdje zwaar ziek.

“Omstreeks de middag is Wouter, onze dierbare zanger, acteur, schrijver, en vooral goede vriend, na een zware ziekte overleden”, schreef de groep bij een van hun laatste foto’s samen. “Hij heeft de laatste weken van zijn leven doorgebracht met mensen die van hem hielden. Zaterdag hebben we de dag nog met hem doorgebracht. Helaas onze laatste bijeenkomst.”

Van Lierde was de voorbije jaren regelmatig te zien in gastrollen in tv-reeksen. Zijn meest opmerkelijke vertolking was die van seriemoordenaar Luc Feiremans in het zesde seizoen van de VRT-hit ‘Flikken’. Verder was hij ook te zien in onder andere ‘F.C. De Kampioenen’, ‘Recht Op Recht’, ‘De Ridder’, ‘Goesting’ en ‘Witse’. In 2015 stond hij op de ‘Thuis’-set met z'n zus Monika (dokter Ann). Hij speelde toen de rol van privédetective Thomas Smith.

In een uitzonderlijk interview in Het Nieuwsblad in 2005 vertelden broer en zus Van Lierde over hun goede band tijdens hun kindertijd. “Het ging er soms nogal onstuimig aan toe, dat wel. We zijn nogal temperamentvol. Soms maakten we ruzie, maar we lachten ook heel veel samen”, zei Wouter toen.



