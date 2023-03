Acteur Wim Willaert over de tragische laatste jaren van zijn vader: “Papa nam m’n hand vast, maar of hij me nog herkende...”

TV“Ik noem hem een wezen. Mijn papa is mijn papa niet meer.” Acteur Wim Willaert (55) heeft niet de gewoonte diep in zijn ziel te laten kijken, maar in ‘Viva La Feta’ zorgde hij wel voor pakkende tv-momenten met een getuigenis over zijn inmiddels overleden vader André. “Dementie is zo’n vreselijke ziekte...”

Twee keer per jaar ging Wim Willaert, die u onder meer kent van ‘Eigen Kweek’, nog langs bij z’n vader. “Op zijn verjaardag en op een familiefeest, meer kan ik niet aan.” Dat vertelt hij aan Jani Kazaltzis wanneer ze op het Griekse eiland Sifnos een kerkje bezoeken. Gezeten op de trappen doet hij een ontroerend relaas over de aftakeling van zijn vader André. “Dementie is zo’n vreselijke ziekte. Ik heb een enorme bewondering voor mijn drie zussen en mijn broers, want die gaan nog zoveel mogelijk bij hem. Maar ik kan het niet, ik beland telkens in een existentiële depressie van drie weken. Totaal verdriet, het is mijn pa niet meer.”

Volledig scherm Viva La Feta - REALITY (BE - 2023) - S02E01 - caption: Wim Willaert en Otto-Jan Ham © SBS

Strooien hoedje

Wanneer Jani opmerkt dat hij het erg vindt dat Wim zijn vader amper nog ziet, vertelt die laatste een aangrijpende anekdote. “Toen hij in het begin op die gesloten afdeling zat, zag ik op Facebook een foto van een feestje dat ze daar hadden gehouden. Mijn vader met een strooien hoedje op zijn hoofd en een Hawaï-bloemenketting rond zijn nek, en op de achtergrond een poster van palmbomen. Ik kon maar één ding denken: had mijn vader dit gezien voor hij dement was en ik hem had gezegd: ‘Dat zijt gij binnen twee jaar’... Ik denk dat hij zijn geweer was gaan nemen en zich gezelfmoord had. Mijn pa was een heel trotse, sterke man. Maar nu… Ik noem hem een wezen, da’s mijn papa niet meer.”

“Mijn broers en zussen hebben nog geprobeerd me te overhalen hem meer te gaan bezoeken, maar meer dan die twee keer per jaar lukt niet”, vervolgt Wim. “Op zijn verjaardag neem ik mijn accordeon mee, hij hoort graag muziek. Maar na zo’n bezoek blijf ik nog lang piekeren. Op het laatste familiefeest, er zijn dan ook veel kinderen, nam hij mijn hand. (geëmotioneerd) Of hij mij herkende? Ik weet het niet. Ik ga content zijn voor hem als hij bevrijd gaat zijn.” En die stille wens van Wim is uitgekomen. Kort na de opnamen overleed zijn vader.

Volledig scherm Jani Kazaltzis, Wim Willaert en Otto-Jan Ham in ‘Viva La Feta’. © SBS

Jeugdervaring

Aan openhartigheid geen gebrek, want de acteur doet in ‘Viva La Feta’ - buiten zijn pakkende getuigenis - nog een opmerkelijk verhaal uit de doeken. Hij vertelt aan de gastheren over een bijzondere ‘experimentele’ jeugdervaring. Wim is de jongste van vijf kinderen, waarop Jani Kazaltzis al grappend reageert: “Wij zeggen altijd dat de kleinste homo is.” Het is bedoeld als een grapje, totdat Wim op tafel gooit dat hij effectief heeft geëxperimenteerd in zijn jeugd. “Ik heb het eens een keer geprobeerd. Toen ik zestien jaar was, heb ik een jongen gepijpt.”

Vanzelfsprekend polsen de heren naar meer details. “Voor mijn achttien jaar had ik met veel meisjes gekust en een hier en daar een beetje ‘gevoeld’, maar niet gevreeën. Aan de kust - als er dan toeristen zijn - heb je zeker drie meisjes die je kan kussen op een avond. Maar wanneer wij terugkeerden naar de zee, was er geen meisje te bespeuren. En dan weet ik niet meer zo goed hoe dat gebeurd is, maar plots waren me met elkaar aan het ‘fikkelen’.” Een bekentenis die Jani wel kan appreciëren. “Ik denk dat dat met veel heteromannen gebeurt, maar jij durft dat te zeggen.”

‘Viva La Feta’ is vanaf 13 maart elke maandag om 21u te zien op Play4 en op GoPlay.

