Acteur uit ‘Thuis’ en ‘Campus 12' zoekt 8.000 euro voor eerste kortfilm SDE

15 januari 2020

08u00 0 Showbizz De 21-jarige Lennart Lemmens, bekend uit ‘Thuis' en ‘Campus 12', wil in 2020 zijn grote droom realiseren: een eigen kortfilm regisseren. Daarvoor is hij wel nog op zoek naar 8.000 euro, het budget dat hij nodig heeft om onder meer decors, materiaal en transport te kunnen voorzien.

In 2017 studeerde Lennart af als regisseur aan het RITCS in Brussel, maar sindsdien komt hij vooral als acteur aan de bak. Daar wil hij dit komende jaar verandering in brengen. Hij zoekt namelijk de nodige fondsen om zijn eerste kortfilm, ‘Voor het donker thuis’, te kunnen realiseren. Die gaat over de 20-jarige Mirthe die ervan droomt om actrice te worden. Ze staat op het punt om af te studeren, wanneer ze plots ziek wordt. Kanker. Lennart kon onder meer Mathias Sercu en Els Béatse strikken voor zijn project.

Enkel het nodige budget ontbreekt nodig. Daarom startte hij een crowdfunding op. Bij het verschijnen van dit artikel werd al 890 euro van de benodigde 8.000 ingezameld. Wie ook een donatie wil doen, kan hier terecht.