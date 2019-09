Acteur uit ‘Karate Kid’ overleden op 59-jarige

leeftijd dbj

27 september 2019

27 september 2019

Robert Garrison, die Tommy speelde in de 'Karate Kid'-films, is op 59-jarige leeftijd overleden. De oorzaak zou een orgaanfalen zijn, zo meldt zijn familie. Garrison lag al een tijdje in het ziekenhuis.

De acteur lag volgens zijn schoonzus meer dan een maand in het ziekenhuis en had zware gezondheidsproblemen. Onder meer met zijn nieren en lever. Uiteindelijk overleed hij aan orgaanfalen. Garrison begon zijn carrière in de late jaren ‘70 met een reeks rollen in kleine films en tv-shows. Karate Kid in 1984 betekende zijn grote doorbraak. De film hielp karate en de vechtsporten in het algemeen in de VS populair te maken.

De carrière van Robert begon als kindacteur in de late jaren ‘70. Maar zijn grote doorbraak kwam er dus door de succesvolle karate-film uit 1984 met Ralph Macchio. Garrison speelde ook kleine rollen in tv-reeksen als “MacGyver”, “Columbo” en “Coach” en keerde nog een keer terug als Tommy voor de YouTube-tv-serie “Cobra Kai”.