Acteur uit ‘Game of Thrones’ gearresteerd voor seksuele berichten naar minderjarige

Celebrities Oscarwinna­res Viola Davis over misbruik in biografie: “Het is een deel van wie ik ben”

Viola Davis (56) heeft in een interview met ‘People’ meer verteld over haar memoire ‘Finding Me’. Daarin geeft de actrice een blik in haar leven, zowel de mooie als minder mooie kanten ervan. Zo gaat ze erg diep in op hoe ze vroeger in armoede opgroeide, maar uiteindelijk voor zichzelf een succesvol leven kon maken.

13 april