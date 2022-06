Acteur Tuur Roels crasht met motor: “Mega Toby had zo’n situatie kunnen ontwijken, maar ik niet”

“Gelukkig staan er deze zomer geen Mega Toby-activiteiten op de planning, want het zal toch even revalideren worden”, klinkt het. “Dikke pech gehad. Mega Toby had zo’n situatie kunnen ontwijken, maar ik had niet mijn superheldenpak aan op de motor.”

In november vorig jaar werd bekendgemaakt dat Roels de nieuwe Mega Toby zou worden. De man is geen onbekende in Vlaanderen, want hij werd in 2010 gekroond tot Mister Belgium én stond bekend als de hunk uit de sensuele ‘Coca Cola Light’-reclame die in 2014 op de buis kwam. “Mensen kennen mij vooral als ‘mooie jongen’, maar ik ben meer dan dat”, klonk het toen. “Ik heb al zo’n tien jaar camera-ervaring via commercials en had als acteur al enkele gastrollen. Zo was ik te zien in tv-reeksen ‘Allemaal Chris’ en ‘Studio Tarara’, en in de films ‘Alleen Eline’ en ‘Lukas’.”