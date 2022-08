Acteur Steve Martin denkt aan zijn pensioen: “Na deze reeks ga ik niet op zoek naar nieuwe rollen”

De acteur Steve Martin zit al meer dan 60 jaar in het vak. Zijn nieuwe mysteriekomedie ‘Only Murders in the Building’ is bijzonder populair en wist zelfs zeventien Emmy-nominaties te scoren. Maar volgens de acteur loert zijn pensioen om de hoek. Aan ‘The Hollywood Reporter’ heeft hij onthuld dat hij mogelijk met pensioen gaat, van zodra hij klaar is met het filmen van de Hulu-serie. Martins carrière begon als komedieschrijver en gaandeweg gaarde hij bekendheid als acteur vanwege zijn rollen in de iconische films: ‘Cheaper by the Dozen’, ‘The Pink Panther’ en ‘Father of the Bride’.

Martin zal blijven acteren in de show ‘Only Murders in the Building’, aan de zijde van acteur Martin Short en Selena Gomez. Maar van zodra de serie is afgerond zal hij niet op zoek gaan naar andere acteerrollen. “Zodra de tv-show klaar is, ga ik niet op zoek”, vertelde Martin. “Ik ga niet op zoek naar andere films en wil ook geen cameo’s maken. Gek genoeg, dit is het.” Hij wilt zich meer focussen op zijn gezin. Samen met zijn vrouw Anne Stringfield hebben ze een 9-jarige dochter Mary. “Ik heb een gezinsleven dat heel leuk is. Nu een film opnemen of ergens anders gaan wonen, dat wil ik niet meer. Ik kan geen drie maanden verdwijnen.”

Toekomstplannen

Hij is dan wel niet van plan om nog te acteren, toch lijkt er nog twijfel te zijn rond zijn pensioen op alle vlakken. “Mijn vrouw zegt steeds: ‘Je zegt altijd dat je met pensioen gaat en dan bedenk je altijd iets’.” Martin is een man van vele talenten, dus ondanks dat hij het acteren links laat liggen, zijn er voor hem weer andere opportuniteiten. “Maar ik zou gewoon al wat minder werken. Dat is mogelijk.”

Zijn agenda is voorlopig dan ook nog rijkgevuld. Hij gaat onder meer nog een twaalfde boek publiceren en zal het onderwerp zijn in een documentaire voor Apple TV+. Wanneer de tweedelige documentaire precies uitkomt is nog niet geweten. Afgezien daarvan tourt Steve ook samen met ‘Only Murders in the Building’-collega Martin Short (72) met hun eigen comedyshow: ‘You Won’t Believe What They Look Like Today!’ Zijn fans moeten voorlopig nog niet treuren, want Martin zal nog voor een aanzienlijk lange tijd in de schijnwerpers staan.

