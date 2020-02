Acteur Raymond Bossaerts (81) bekend als ‘Ben’ uit 'Kapitein Zeppos' is overleden Redactie

11 februari 2020

13u30

Bron: De Morgen 0 Showbizz Acteur Raymond Bossaerts is op 81-jarige leeftijd overleden. In de jaren 1960 werd Bossaerts bekend van zijn rol als ‘Ben Kurrel’ in ‘Kapitein Zeppos’.

Hij was ook te zien in reeksen als ‘Fabian van Fallada’, ‘Het zwaard van Ardoewaan’ en ‘Keromar’. Later speelde hij vooral gastrollen, onder meer in ‘Postbus X’, ‘Heterdaad’, ‘Rupel’ en ‘Wittekerke’. In de Eén-soap ‘Thuis’ speelde hij de rol van Victor Corthout.

Bossaerts speelde ook theater en was verbonden aan het Speeltheater Gent, wat vandaag De Kopergietery heet. De acteur woonde al een hele tijd in Poperinge, maar werd geboren in Brasschaat. Hij is 81 jaar geworden.