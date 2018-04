Acteur over Gino en Amélie in 'Familie': 'Ik werd ook opnieuw verliefd op mijn ex' HL

04 april 2018

06u05 1 Showbizz Nieuwkomer Gino doet heel wat stof opwaaien in ‘Familie’. De man met wie Amélie twee jaar een koppel vormde, dook plots weer op en blijkt nog steeds een louche figuur. Sinds zijn terugkeer sloegen zijn drugsvrienden hem al twee keer in elkaar en nu bedreigen ze ook Amélie. De trouwe kijkers waarschuwen brave Amélie op social media: ‘Pas toch op voor die man!’

‘Ja, ’k heb dat ook gelezen’, zegt Tristan, die momenteel ook in de reeks ‘Gevoel Voor Tumor’ te zien is. ‘Een mooi compliment, want dat wil toch zeggen dat het realistisch overkomt, hé. Al stootte ik ook op een lange discussie over de vraag of ik nu lelijk ben of niet. Boeiend. (lacht) De reacties van de fans vallen mee. Ik ken collega’s die ook een onsympathieke vent moesten spelen en andere commentaren te slikken kregen, hoor.’

Gino is een drugsdealer en -gebruiker. Hoe speel je zoiets?

Ik heb nul ervaring met drugs, dus heb ik voor deze rol extra opzoekingswerk gedaan. Ik wilde echt weten welke effecten drugs kunnen hebben. Zo was er een scène waarin Gino iets had geslikt en erg opgefokt rondliep en dat moest wel kloppen, hé.

Amélie en Gino zagen elkaar vier jaar niet, maar na hun reünie vielen ze meteen weer als een blok voor elkaar.

De makers vroegen zich af of dat wel realistisch was. Of hun liefde niet té snel weer opflakkerde. Ik heb hen gerustgesteld: dit gebeurt echt. En ik kan het weten want ik maakte het zelf mee.

Hoezo?

Als tiener was ik een tijdje samen met een meisje. Mijn eerste grote liefde. Na de humaniora gingen we elk onze eigen weg, en twintig jaar lang kwamen we elkaar alleen sporadisch eens tegen. Pas twee jaar geleden hadden we voor het eerst in lange tijd nog eens een echt gesprek. En wat bleek? We vielen meteen weer voor elkaar. Die gevoelens van verliefdheid kwamen zéér snel terug.

Was het meer dan zomaar een klik?

Absoluut. We hadden intussen natuurlijk elk ons eigen leven geleid. Zo heeft mijn vriendin een zoon van negen uit een vorige relatie. Maar blijkbaar was er tussen ons nog altijd iets dat ons deed besluiten om het opnieuw te proberen. Deze keer met heel wat extra levenservaring in onze rugzak. En kijk, vandaag zijn we héél gelukkig samen. En het klikt trouwens ook heel goed met mijn stiefzoon. We vormen een mooi gezin.

Gaat het met Gino en Amélie dezelfde positieve kant uitgaan?

Ik kan enkel zeggen dat mijn rol deze keer langer duurt dan negen jaar geleden toen ik heel kort een boekhouder speelde, die betrokken was bij het faillissement van VDB Electronics.

Merk je een groot verschil met toen?

Wat me vooral is opgevallen, is hoe warm deze ploeg wel is. Ik voelde me erg welkom bij ‘Familie’. Met dank ook aan mijn tegenspeelster Erika Van Tielen die me geweldig opving. Ik kende haar enkel van naam, maar het klikte meteen. Gelukkig maar, als je geliefden met een mooi verleden moet spelen. Maar dat lukte vanaf onze eerste scène.