Acteur Michel Van Dousselaere (73) uit ‘Danni Lowinski’ overleden

ShowbizzActeur Michel Van Dousselaere is overleden. Hij leed aan een zeldzame vorm van dementie en werd 73 jaar oud. Michel was vooral bekend van zijn rollen in ‘Danni Lowinski’ en ‘Aspe’.

Naast ‘Danni Lowinski’ en ‘Aspe’ was Michel onder andere ook te zien in ‘Vermist’ en ‘Het Goddelijke Monster’. Nadat in 2014 een zeldzame vorm van dementie werd vastgesteld bij Michel Van Dousselaere, verdween de acteur uit het publieke leven. De laatste tijd ging hij ook snel achteruit, liet z’n vrouw Irma Wijsman (57) eind vorig jaar weten.

De aandoening heet afasie: een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. Gaandeweg verloor Michel zijn woorden, en zo’n twee jaar geleden was de ziekte zo ver gevorderd dat hij noodgedwongen in de Antwerpse Roma afscheid nam van podium en publiek. Hij woonde daarna voltijds in Amsterdam, met zijn Nederlandse echtgenote.

Irma Wijsman was al een tijdje voorbereid op wat er zou komen. “Zijn situatie wordt steeds slechter”, wond ze er in november 2020 geen doekjes om. Ze sprak destijds met Dag Allemaal. “Maar we trekken ons op aan hoopvolle nieuwtjes. Zo hebben we corona uit ons huis kunnen houden - daar waren we echt bang voor. Bij het douchen en aankleden van Michel is afstand bewaren namelijk onmogelijk.”

In februari 2020, ter gelegenheid van een foto-expositie over haar man, zei Irma nog dat de dood wel erg dichtbij kwam. “Maar voor Michel is het duidelijk: hij vindt zijn tijd nog niet gekomen. Fysiek gaat hij dan wel snel achteruit, toch kan hij nog heel goed laten weten wat hij wel en wat hij niet wil. Wij hebben als koppel nog genoeg momenten waarop we samen dingen kunnen beleven, en we genieten ook nog veel samen. Michel blijft een Belg: drinken zegt hem niet zo veel meer, maar lekker eten maakt hem nog steeds gelukkig. En mij dan ook.”

Volledig scherm Michel Van Dousselaere hier te zien als commissaris Roger De Kee in 'Aspe' © VTM

‘Wij waren een team’

“Ik heb 10 seizoenen lang samengewerkt met hem voor ‘Aspe’. Hij was er altijd bij, wij waren een team”, reageert collega-acteur Herbert Flack (72) op het overlijden. “We zaten samen op hotel, want hij woonde in Amsterdam, we stonden samen op de set,... Michel is iemand met veel humor en temperament, soms ook wat eigenzinnig. Niemand had door dat hij een ziekte had. Zijn geheugen viel wel eens weg, maar dat gebeurde bij ons allemaal.”

Het was inmiddels al een tweetal jaar geleden dat Herbert en Michel elkaar nog ontmoet hadden. “Ik zag hem toen nog eens in de Roma, bij de voorstelling van de documentaire over hem. Hij keek wel naar mij, maar converseren was er niet echt meer bij. Dat was heel jammer. Ik heb ook alle bewondering voor zijn vrouw. Wat een bijzondere dame. Ik draag Michel in mijn hart.”

Ook Nathalie Meskens bracht een eerbetoon aan haar tv-papa. “De samenwerking op de set van ‘Danni Lowinski’ was zalig, we hebben veel gelachen samen”, laat zij weten. “Michel en ik speelden vader en dochter alsof we al jaren samenspeelden. We improviseerden erop los, wat ik altijd heerlijk vond. Ik verlies een superfijne collega.”

VTM 4 zendt vanavond om 20.30 uur als eerbetoon ‘De Kinderen van Chronos’ uit, de verfilming van het gelijknamige Aspe-boek. In ‘De Kinderen van Chronos’ verdiepen Van In en co zich in een nieuwe moordzaak, die het team naar De Love leidt, een gerestaureerde boerderij nabij Brugge. Van In komt erachter dat De Love diende als lustoord voor prominente figuren. Hij komt op het spoor van een malafide, uiterst rechtse groepering die de bescherming geniet van de minister van Buitenlandse Zaken.

