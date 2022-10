Acteur Mark Tijsmans (‘Flikken’) stapt ontgoocheld uit de politiek: “Heel wat collega’s lieten mij vallen toen ik bij N-VA aansloot”

Celebrities “Daten met Julia werd me te veel”: Matthew Perry getuigt in memoires over zijn split met Julia Roberts

‘Friends’-acteur Matthew Perry (53) heeft in zijn recent verschenen memoires ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’ niet alleen onthullingen gedaan over zijn jarenlange drank- en drugsverslaving, maar ook over zijn woelige liefdesleven. Zo heeft de ster onder meer een relatie gehad met actrice Julia Roberts (54), die hij na een moeizame verovering na slechts twee maanden aan de kant schoof voor een wel zeer verrassende reden.

