Acteur Marc Van Eeghem: "Op die manier kan VRT drie vierde van personeel op straat zetten" Redactie

Marc Van Eeghem Showbizz "Ik ga totaal niet akkoord. Dit is echt een heksenjacht, dit slaat nergens op in een rechtstaat waar wij hopelijk nog in leven." Acteur Marc Van Eeghem trekt fel van leer tegen de VRT. " Er is geen enkel verweer mogelijk."

"Het is gewoon te stuitend hoe de VRT op dergelijke anonieme berichten afgaat, dus op mensen die zich niet kenbaar durven te maken. Bart De Pauw heeft dertig jaar lang de poten van de VRT rechtgehouden en dan brengen ze dit zo naar buiten. Ik snap er geen zak van."

Geen objectiviteit

"Het is echt aan het overslaan, er is geen objectiviteit meer", gaat Van Eeghem verder. "Iedereen kan zomaar wat lullen en in plaats van naar de rechter te stappen om dan een zaak aan te spannen mocht het nodig zijn, een beetje anoniem berichten spuien. Berichten die de VRT de kans te geven om Bart De Pauw onmiddellijk te ontslaan en alle programma's af te voeren."

Dat de VRT wel op de hoogte is van de identiteit van de personen, doet er volgens Van Eeghem niet toe. "Blijkbaar heeft Bart De Pauw geen recht om zich te verdedigen. Anonieme berichten moet je ook kenbaar maken. Het gerecht moet zich daarover buigen en dat mag niet gebeuren via de gewone geijkte perstoestanden."

Buiten proportie

"#Metoo is echt helemaal buiten zijn proporties getreden", vindt Van Eeghem. "Er is geen sprake van mishandeling of zo. In welke mate zijn er nu dingen geschied? We weten het niet. Dat is op basis van dergelijke onwetendheid. Dergelijke beslissingen nemen vind ik verregaand en stuitend."

Als de VRT recht in hun schoenen staan, dat ze het dan maar bewijzen. Dit is toch stuitend Marc Van Eeghem

Bewijzen

"Laat de VRT maar bewijzen dat ze recht in hun schoenen staan. Dit is niet alleen Bart De Pauw die ze op straat zetten, maar ook een heel bedrijf van om en bij de twintig mensen. Zij hebben daar niks mee te maken."

"Straks word ik ook nog voorgeleid omdat ik tien jaar geleden gezegd heb dat ik iemand sympathiek vind. Dat kan dus blijkbaar allemaal zomaar. Het loopt de spuigaten uit en er is geen enkele rechtspraak in acht gehouden. Het gebeurt maar. Als de VRT recht in hun schoenen staan, dat ze het dan maar bewijzen. Dit is toch stuitend."

"Als de VRT dergelijke stelling inneemt, dan kunnen ze drie vierde van hun personeel op straat zetten. Dat durf ik te stellen. Dat is cru, hé. Als ze dergelijke dingen hanteren, dergelijke ondoorzichtige, onzichtbare theorieën, dan kunnen ze drie vierde van hun personeel op straat zetten."